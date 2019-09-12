國際財經

美國通用電氣(GE)公布，將回購最多50億美元(390億港元)債券，以改善集團財政情況。

根據公告，GE計劃以競標方式回購25億美元債券，以及價值25億美元的歐羅債券。該公司預期，有關回購金額不會因為競標反應而有所改變。

GE目前的總負債超過1000億美元，分析員認為，高負債是導致GE股價近年大幅下滑的原因之一。該公司早於3月表示有意回購債券，並且在2021年前不發行新債務工具。GE前一天公布，擬出售Baker Hugehs股份，套現27億美元，此舉使GE有資金進行回購。