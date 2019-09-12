國際財經

歐洲央行減息並重啟QE，將實行大規模購買債券計劃；中美貿易關係也出現緩和跡象，均令市場情緒趨向樂觀，利好華爾街市場投資氣氛，美股道指中段反覆上漲逾100點。

截至本港時間凌晨約1時27分，道指報27266點，升129點或0.48%；早段高開後一度倒跌32點，即市低見27105點；稍早時則最多攀升169點，盤中暫時高位觸及27306點，距離7月15日創下的歷史新高27359點，只欠53點或0.19%。標普500指數目前報3017點，升16點或0.54%；納指報8216點，升46點或0.57%。

市場關注全球央行實行寬鬆貨幣政策的前景。歐央行宣布下調存款利率10點子至-0.5%，符合預期，前值為-0.4%，為歐洲央行自2016年以來首次減息；同時宣布重啟量化寬鬆(QE)，並將開始實施利率分級制度，及改變新一輪季度目標長期再融資操作(TLTRO III)的模式，以保持有利的銀行貸款條件，確保貨幣政策的順利傳導，並進一步支持寬鬆的貨幣政策立場。

歐央行減息並重啟QE

另外，歐央行亦下調歐羅區今明兩年的經濟增長預期，預計2019年GDP增​​速為1.1%，6月預期為1.2%；預計2020年GDP增​​速為1.2%，6月預期為1.4%。央行行長德拉吉表示，進行全面評估後認為需要高度寬鬆的立場。歐洲經濟下行風險持續存在，歐央行在作出利率決議時，已考慮經濟前景預期。

美國聯儲局將於下周召開貨幣政策會議，市場普遍預計該機構將在下周三宣布減息。美國總統特朗普昨日已呼籲聯儲局減息至零、甚至實施負利率。

國際貿易關係的進展令市場情緒樂觀，中美下月初貿易談判前雙方釋出善意，而雙方經貿工作層將於下周見面。特朗普在Twitter帖文，預期中國會採購大量美國農產品。中國商務部發言人高峰透露，中方企業已開始就採購美國農產品，包括大豆和豬肉詢問價格，希望中美雙向而行，採取實際行動為下月初的高級別磋商，創造良好條件。

歐股收市造好，英國富時100指數報7344點，升6點或0.09%；德國DAX指數報12410點，升51點或0.41%；法國CAC 40指數報5642點，升24點或0.44%；意大利富時MIB指數報22083點，升191點或0.88%。

美國國庫券孳息率續上揚，10年期債息升3.74個基點，報1.782厘。

美元滙價受壓，ICE美滙指數回吐0.43%，報98.23。歐羅大幅抽升，現時高漲0.61%，報1.1077美元。英鎊兌美元都有0.29%進賬，至1.2365美元。避險情緒降溫，日圓回落0.22%，每美元報108.05日圓。

油價下滑，紐約期油回落1.13%，每桶報55.12美元；倫敦布蘭特期油倒退1%，報60.20美元。