國際財經

中美下月初貿易談判前雙方釋出善意，而雙方經貿工作層將於下周見面，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時46分，道指報27150點，升13點或0.05%；標普500指數報3005點，升4點或0.15%；納指報8196點，升27點或0.33%。

美國總統特朗普在Twitter帖文，預期中國會採購大量美國農產品。他周三晚宣布，會將對2500億美元中國貨關稅稅率加至三成的生效日期，由10月1日延後半個月，指是應中國國務院副總理劉鶴要求，以及鑑於中國10月1日慶祝70周年國慶。

中國商務部發言人高峰透露，中方企業已開始就採購美國農產品，包括大豆和豬肉詢問價格，希望中美雙向而行，採取實際行動為下月初的高級別磋商，創造良好條件。劉鶴表示，歡迎美方延後加徵關稅，全世界期盼中美磋商取得進展，雙方工作層級官員將於下周見面。

數據方面，美國8月消費物價指數(CPI)按年升1.7%，預期為上漲1.8%；核心CPI按年上漲2.4%，預期為升2.3%。美國上周首次申領失業救濟人數20.4萬人，按周減少1.5萬人，預期為21.5萬人。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報54.42美元，跌1.33美元或2.39%；倫敦布蘭特期油報59.37美元，跌1.44美元或2.37%。