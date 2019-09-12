國際財經

歐洲央行減息0.1厘，符合市場預期，並宣布重啟量寬(QE)措施，11月起每月購債200億歐羅。

歐羅滙價先升後跌，兌美元失守1.1水平，低見1.0934，跌幅約0.7%。另外，歐羅兌日圓亦急挫1%，兌瑞士法郎跌0.7%。

分析指出，市場已預期歐央行會重啟購債計劃，但央行表明會維持寬鬆手段至經濟徹底好轉，措辭令市場意外，歐羅因而出現補跌現象。

儘管歐央行管理委員會內部的鷹派，近數周已採取措施淡化即將採取措施的規模，但歐羅區經濟放緩，持續的低通脹指向央行被迫採取刺激措施。