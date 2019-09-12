國際財經

由於英國首相約翰遜(Boris Johnson)不惜暫停國會以尋求在10月31日如期脫歐，英鎊/美元曾在上周二(9月3日)一度大跌至近三年低位1.1958。不過，英國國會於當晚以327比299的票數通過一項動議，阻止約翰遜進行硬脫歐。之後議會開始商討尋求通過一項法律，逼使約翰遜要求歐盟第三度延遲脫歐至2010年1月31日。投資者對英國退歐前景的態度略趨樂觀，英鎊/美元自三年低位反彈，兩日內升幅達300點。

除此之外，約翰遜於脫歐表決失利後，分別兩次對議會動議提前舉行大選，而兩次動議皆遭到議會否決。在經濟數據方面，周一(9月9日)公布的英國7月國內生產總值(GDP)增長高於市埸預期。在英國硬脫歐風險下降以及經濟數據造好的支持下，英鎊/美元周一最高曾升至1.2384，創7月29日以來的逾五周新高。

值得留意的是，儘管遭到議會的劇烈反對，約翰遜於上周四(9月5日)仍承諾他絕不會推遲脫歐的最後期限，並指他寧願「死在溝裡」，也不願這樣做；而周二(9月10日)亦再有保守黨員再次強調無論如何英國都會按時脫歐。雖然議會成功踏出阻止硬脫歐的第一步，但英國政府流出的機密文件顯示眼下所有的替代方案均不可行，英國脫歐之路仍然困難重重，投資者對英鎊後市不宜太過樂觀。事實上，儘管近期市場風險承受意欲回升，但英鎊/美元已從五周高位回落，目前徘徊於1.2320附近水平。

技術分析方面，英鎊/美元自9月3日開始從近三年低位1.1958反彈，並突破下降通道頂部阻力1.2240水平，一周內反彈幅度逾400點至最高1.2384。不過，英國脫歐前景仍然黯淡，加上英鎊/美元已接近1月3日閃崩低位1.2400-1.2420阻力區域(同時亦是由5月3日高位1.3173至9月3日低位1.1958下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)。若短期內滙價未能突破此阻力的話，後市很可能會再度展開回調，並再次下探1.2000關口，甚至是9月3日低位1.1958。

交易策略方面，早前於9月3日所定的英鎊/美元買盤已取消。短期內待英鎊/美元回升至1.2390-1.2410區域沽出，下望1.2130，升穿1.2450止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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