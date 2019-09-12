國際財經

中美下月初貿易談判前雙方釋出善意，惟市場關注歐洲央行稍後的議息結束，包括會否推出新刺激措施，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7337點，跌不足1點或0.01%；德國DAX指數報12372點，升12點或0.1%；法國CAC 40指數報5613點，跌4點或0.07%；意大利富時MIB指數報21931點，升40點或0.18%。

道指期貨暫報27201點，升57點。

中美貿易戰憂慮降溫，內地豁免首批16種美國產品關稅一年後，美國總統特朗普宣布，就2500億美元中國商品關稅稅率由25%調高至30%的日期，從10月1日押後至10月15日。他認為，中方釋出善意，美方同意擺出善意姿態，強調自己和中方都希望達成貿易協議。

中國商務部表示，對特朗普的善意行動表示歡迎，下一步中國關稅稅則委員會將繼續根據企業的申請，適時公布後續批次的排除清單。

市場憧憬歐央行將公布一連串振興經濟措施，包括減息、維持長期維持利率於低水平、購買債券、向銀行提供低廉成本資金等。

數據方面，歐羅區7月工業生產按月下降0.4%，預期為下降0.1%。德國經濟智庫Ifo將今年德國的增長預測從0.6%下調至0.5%，並稱該國在第三季將陷入衰退。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報55.34美元，跌0.41美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報60.17美元，跌0.64美元或1.05%。