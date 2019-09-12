國際財經

中美下月初貿易談判前釋出善意，兩國貿易前景趨佳的樂觀情緒升溫，加上揣測歐央行推出新刺激措施，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7355點，升17點或0.24%；德國DAX指數報12390點，升31點或0.25%；法國CAC 40指數報5634點，升16點或0.29%；意大利富時MIB指數報22005點，升114點或0.52%。

道指期貨暫報27227點，升83點。

中美貿易戰憂慮降溫，內地豁免首批16種美國產品關稅一年後，美國總統特朗普宣布，就2500億美元中國商品關稅稅率由25%調高至30%的日期，從10月1日押後至10月15日。他認為，中方釋出善意，美方同意擺出善意姿態，強調自己和中方都希望達成貿易協議。

中國國務院關稅稅則委員會昨日宣布，對部分美國商品豁免加徵關稅，9月17日(下周二)起生效，為期一年，並分兩份清單實施，而該些商品均在中方首批對美國加徵關稅的清單中。

歐洲央行議息前夕，市場憧憬歐央行將公布一連串振興經濟措施，包括減息、誓言長期維持利率於低水平、購買債券、向銀行提供低廉成本資金等。

另外，特朗普周三繼續向聯儲局發炮，在Twitter連發兩則帖文，要求該局把利率降至零，甚至更低水平，然後開始為政府債務再融資，更形容聯儲局官員是「笨蛋」(Boneheads)。美國目前有22.5萬億美元債務，其中16.7萬億美元由公眾承擔，而為聯邦債務再融資是前所未有的事。

油市方面，石油出口國組織(OPEC)與夥伴國(OPEC+)稍後將在阿布扎比召開聯合部長級監督委員會(JMMC)會議，市場猜測油組可能減產，以應對貿易戰引發的需求下跌。

中美相互做出貿易讓步且庫存下滑，帶動油價扭轉上日挫逾2%的頹勢，今日反彈。紐約原油期貨現時每桶報55.9美元，升0.15美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報60.88美元，升0.07美元或0.12%。