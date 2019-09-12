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《華爾街日報》引述知情人士稱，服裝零售集團Forever 21計劃最早於周日申請破產保護，但Forever 21發聲明稱，沒有計劃在周日作出申請。

報道指出，Forever 21擬最早於周日申請破產保護，主要因為銷售放緩、電商競爭，以及消費習慣的改變，令許多實體連鎖店承受愈來愈大的損失。

不過，Forever 21發表聲明指門店正在營業，計劃繼續經營絕大多數美國門店及少量國際門店，為顧客提供優質服務，強調沒有計劃在周日申請破產保護。