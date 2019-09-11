特朗普:聯儲局應讓利率降至零
美國總統特朗普在Twitter帖文，指聯儲局應該讓利率水平降至零，甚至更低，然後美國就該對其債務再融資。
外交部:盡快達成貿協聲音值得美方重視
外交部發言人在例行記者會稱，美國各界出現很多理性聲音，希望中美盡快達成貿易協議，這種聲音值得美方重視。特朗普則說，中國豁免向部分美國貨加徵關稅，是擺出「良好姿態」。
歐央行議息前夕 金價重越1500美元關
紐約期金終止連跌四個交易天走勢，收市升4美元或0.3%，重越1500美元關，每盎斯報1503.20美元。
蘋果市值返萬億美元 道指收市漲227點
中國豁免向部分美國貨加徵關稅，緩和市場對貿易糾紛的憂慮，加上蘋果股價飆3.18%，利好科技股，美股道指以全日最高位收市，飆227點或0.85%，重上二萬七關，也是連續第六個交易日攀升；標指上揚0.72%；納指漲1.06%。波音彈3.64%，Caterpillar抽高3.18%。
外圍焦點簡訊
￭ 美國8月PPI按月增0.1%；按年升1.8%，高於預期1.7%。
￭ 甲骨文第一季淨利潤按年跌6%；期內收入升3%至92.2億美元，遜分析員預測。
￭ 歐央行議息前夕，歐羅尾段報1.1015美元，跌0.27%。美滙指數報98.63，升0.31%。
￭ 美國EIA原油庫存上周減少690萬桶，減幅遠高於預期，但消息稱特朗普擬放寬制裁伊朗。消息令油價先升後跌，布蘭特期油收跌2.5%，紐約期油跌2.9%。
￭ 英國股市高收0.96%，德股升0.74%，法股漲0.44%。
GRAND MARINI沽133伙 套逾11億
會德豐地產將軍澳MARINI及GRAND MARINI周三共售318伙；其中，GRAND MARINI推售182伙，售出133伙，佔周三可售單位逾73%，套現逾11.7億元。
本地焦點簡訊
￭ 夜市期指收報27100點，較昨日恒指收市低水59點。
￭ ADR港股比例指數報27038點，較港低120點。
￭ 華潤電力(00836)首8個月附屬電廠累計售電量按年降5.3%。
￭ 深圳控股(00604)以總價23.3億元人民幣，成功競得東莞松山湖商住地塊。
￭ 星美文化旅遊(02366)就收購270多家內地影院，與保利文化(03636)及星美控股(00198)訂立諒解備忘錄。
￭ 愛高(00328)預期中期淨虧損擴大至介乎1.9億至2.2億元。
￭ 廣澤(00989)主席崔薪瞳透過美成及家譯持有的773萬股，最近遭股票經紀強制出售，相關股份已解除質押。