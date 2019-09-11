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今日 05:44 國際財經

甲骨文上季收入遜預期 市後股價滑落

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全球第二大軟件商甲骨文公布，第一季淨利潤按年跌6%至21.4億美元；每股經調整盈利為81美仙，收入升3%至92.2億美元；分析員預測平均值分別是81美仙與92.9億美元。

甲骨文又宣布，聯席行政總裁Mark Hurd因身體健康情況而要休假，另一位聯席行政總裁Safra Catz與主席Larry Ellsion將分擔Hurd的工作。

同時，集團董事會已批准動用150億美元，作為股份回購用途。

消息公布後，甲骨文股價在市後時段下滑。

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