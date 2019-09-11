國際財經

內地宣布部分美國貨獲豁免加徵關稅，緩和市場對中美貿易糾紛的憂慮，加上蘋果股價上揚利好科技股，美股周四高開高收逾200點，亞歐股市也向上。市場觀望歐洲央行周四議息，歐羅偏軟，美元相對造好。

憧憬歐央行出招 英股升近1%

蘋果昨天收漲3.18%，市值重返一萬億美元以上，為今年以來首次，並帶動科技股轉強。道指以全日最高位收市飆227點或0.85%，報27137點，重上二萬七關，創7月30日以來高位，也是連續第六個交易日攀升；標指上揚0.72%，收報3000點；納指漲1.06%，收報8169點。對貿易戰敏感的波音反彈3.64%，Caterpillar都抽高3.18%，齊為表現最強的兩隻道指成分股。

港交所(00388)擬斥296億英鎊(約2867億港元)，併購英國倫敦證券交易所(London Stock Exchange，LSE)，港交所ADR折合報236.56港元，較本港收市價246元跌3.84%。油價下滑，油股雪佛龍和埃克森美孚分別回吐0.47%和0.19%。

在歐洲，市場憧憬歐央行周四公布新刺激性措施，股市廣泛上揚，泛歐Stoxx 600指數漲0.85%，英股高收0.96%，德股升0.74%，法股則漲0.44%。亞股造好，日股有0.96%升幅。

歐央行議息前夕，歐羅跌至一周新低，尾段報1.1015美元，跌0.27%。美滙指數報98.63，升0.31%。紐約期金在技術買盤支持下收漲0.3%，報每盎斯1503.2美元。美國能源資訊局(EIA)公布，美國原油庫存上周減少690萬桶，遠高於市場預期的270萬桶；但消息稱特朗普擬放寬制裁伊朗。油價先升後回，布蘭特期油收跌2.5%，報每桶60.52美元；紐約期油跌2.9%，報55.75美元。

另外，美國8月生產商價格指數(PPI)按月增長0.1%；按年則上升1.8%，高於市場預期的1.7%。

特朗普要求利率降到零或更低

美國總統特朗普周三繼續向聯儲局發炮，在Twitter連發兩則帖文，要求該局把利率降至零，甚至更低水平，然後開始為政府債務再融資，他更形容聯儲局官員是「笨蛋」(Boneheads)。美國目前有22.5萬億美元債務，其中16.7萬億美元由公眾承擔，而為聯邦債務再融資是前所未有的事。

穆迪首席經濟師贊迪(Mark Zandi)批評特朗普這個想法不可行，強調這是美國國債，不是按揭貸款，財政部與投資者存在合約關係，特朗普的建議對金融市場極具破壞性。聯儲局將於9月17日至18日議息，市場料當局有九成以上機會減息四分一厘。