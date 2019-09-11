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今日 03:38 國際財經

GameStop年底前擬關閉最多200分店

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電子遊戲零售巨擘GameStop公布上季業績，表現強差人意；為改善盈利能力，計劃本財政年度完結前關閉最多200間門市零售店。

GameStop最新估計，同店銷售收益將下跌10%至20%的接近下限水平，原先估計為跌5%至10%。

消息公布後，GameStop股價一度跌逾10%。

GameStop在全球擁有逾5700間門市，公司指擬關閉180至200間表現欠佳的門市。集團行政總裁George Sherman向分析員表示，優化分店網絡是推動盈利的關鍵，改變部分地區存在過多分店的情況十分重要。

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