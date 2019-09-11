國際財經

市場仍在評估美國聯儲局的貨幣政策前景，總統特朗普呼籲聯儲局將利率降至零甚至更低。由於對央行採取更多刺激政策的樂觀預期，以及中美貿易局勢取得正面進展，都推動全球股市普遍上漲；加上蘋果發布新產品後股價漲超過2%，美股道指周三踏入尾段上揚超過150點，重奪27000點關。

截至本港時間凌晨約1時43分，道指報27046點，升137點或0.51%；稍早時盤中暫高見27060點，升幅達到151點；盤初則一段輕微倒跌23點，即市暫低見26885點。標普500指數現時報2993點，逼近3000點關，升14點或0.49%；納指報8148點，升64點或0.79%。

歐洲央行將於周四召開會議，市場預計該行將宣布減息，並有可能採取其他刺激措施。另外，聯儲局則於下周召開會議，市場亦普遍預計將會減息。據芝加哥商業交易所集團的聯儲局觀察工具，市場預計聯儲局9月減息的機會率為91.2%。

另外，特朗普今日再次呼籲聯儲局大幅減息，他稱，聯邦基金基準利率應該降至零或零以下水平，指美國有偉大的貨幣、實力和資產負債表，應該永遠都支付最低的利率。

美國國債價格繼續承壓，推動美國10年期國債孳息率上漲0.35個基點，至1.737厘。本周迄今，10年期債息已上漲10%，債息回升亦讓市場對經濟衰退的疑慮減輕，有利股市穩定。

經濟數據方面，美國8月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.1%，預期為持平，7月為上升0.2%；按年上升1.8%，預期為升1.7%。分析師指出，美國8月PPI意外上行，但市場料將不會就此改變對聯儲局下周減息以支持經濟的預期。受貿易緊張情緒影響，市場對製造業下行的擔憂可能對更廣泛的經濟領域產生溢出效應，並破壞美國經濟史上最長的經濟擴張周期。