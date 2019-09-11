國際財經

美國PPI數據優於預期，意味着通脹開始趨穩，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時48分，道指報26965點，升56點或0.21%；標普500指數報2984點，升5點或0.18%；納指報8109點，升25點或0.31%。

中美貿易談判下月初舉行，美國白宮貿易顧問納瓦羅尋求降低外界對美國同中國新一輪經貿磋商成果的期望，稱如果想要取得偉大的成績，必須讓這個過程順其自然，又呼籲投資者、公眾和其他人對計劃於下月舉行的中美貿易談判保持耐心。

《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter上發文稱，中國將推出重要舉措，以緩解中美貿易戰帶來的負面影響，這些措施將令中美兩國的部分企業受益。

聯儲局將於下周二(17日)起連續兩日舉行議息會議，美國總統特朗普在Twitter帖文，指聯儲局應該讓利率水平降至零，甚至更低，然後美國就該開始對其債務進行再融資。

數據方面，美國8月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.1%，預期為持平；按年上升1.8%，預期為升1.7%。另外，美國上周抵押貸款申請指數升2%，此前一周跌3.1%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.47美元，升0.07美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報62.64美元，漲0.26美元或0.42%。