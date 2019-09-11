國際財經

上周公布的美國經濟數據好壞參半，但整體上仍顯示美國經濟狀況良好。儘管美國8月非農就業人數新增13萬遜於預期，但平均小時薪資按年增長3.2%，高於預期3%，而其他經濟數據例如8月ADP私人機構就業人數、7月工業訂單、8月ISM服務業綜合指數等均高於市埸預期。此外，聯儲局主席鮑威爾在上周五(9月6日)仍表示美國經濟不虞衰退，將採取適當措施維持經濟擴張，加上避險情緒持續降溫，美元/日圓在上周總體趨升，最高曾見107.20，距離8月26日低位已反彈超過270點。

本周開始，日圓繼續受到沉重沽壓，最主要的原因在於全球緊張局勢紓緩不斷減低市埸對避險資金的需求。英國議會成功阻止首相約翰遜(Boris Johnson)提前大選的動議，減低了硬脫歐風險。至於中美貿易戰亦傳出消息指談判有不錯的進展，亦減低了市埸對全球貿易局勢的擔憂。直至今日(9月11日)美元/日圓已升至最高107.82，創8月1日以來的逾五周新高。

技術分析方面，美元/日圓自8月26日低位104.42開始觸底反彈，至今反彈幅度逾300點。不過，美元/日圓在近期的強勁升勢下已升穿107.50支持(由4月24日高位112.36至8月26日低位104.43下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)，並一度升至最高107.82，逼近周線圖下降通道頂部阻力108水平。若滙價短期內未能突破108關口的話，後市很大機會展開回調，並重新下探106.50，甚至是前低位104.50水平。

交易策略方面，我們根據8月27日策略已於107.60沽出美元/日圓(下望105.10，升穿108.05止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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