國際財經

市傳中國同意採購更多美國農產品、推出重要舉措緩解貿易戰負面影響，投資者憧憬兩國或達成貿易協議，歐洲股市中段上升。

截至本港時間傍晚6時41分，英國富時100指數報7339點，升71點或0.98%；德國DAX指數報12367點，升98點或0.8%；法國CAC 40指數報5620點，升27點或0.5%；意大利富時MIB指數報21993點，升124點或0.57%。

道指期貨暫報26927點，升33點。

中美貿易談判下月初舉行，美國白宮貿易顧問納瓦羅尋求降低外界對美國同中國新一輪經貿磋商成果的期望，稱如果想要取得偉大的成績，必須讓這個過程順其自然，又呼籲投資者、公眾和其他人對計劃於下月舉行的中美貿易談判保持耐心。

《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter上發文稱，中國將推出重要舉措，以緩解中美貿易戰帶來的負面影響，這些措施將令中美兩國的部分企業受益。

另外，港交所(00388)擬以2869億元併購倫敦證券交易所，刺激後者股價一度漲逾一成。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.04美元，升0.64美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報62.93美元，升0.55美元或0.88%。

能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，預料將減少360萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期減少140萬桶與增加22萬桶。