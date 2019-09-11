熱門：

今日 18:41 國際財經

憧憬中美貿談利好 歐股中段升

放大圖片

市傳中國同意採購更多美國農產品、推出重要舉措緩解貿易戰負面影響，投資者憧憬兩國或達成貿易協議，歐洲股市中段上升。

截至本港時間傍晚6時41分，英國富時100指數報7339點，升71點或0.98%；德國DAX指數報12367點，升98點或0.8%；法國CAC 40指數報5620點，升27點或0.5%；意大利富時MIB指數報21993點，升124點或0.57%。

道指期貨暫報26927點，升33點。

中美貿易談判下月初舉行，美國白宮貿易顧問納瓦羅尋求降低外界對美國同中國新一輪經貿磋商成果的期望，稱如果想要取得偉大的成績，必須讓這個過程順其自然，又呼籲投資者、公眾和其他人對計劃於下月舉行的中美貿易談判保持耐心。

《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter上發文稱，中國將推出重要舉措，以緩解中美貿易戰帶來的負面影響，這些措施將令中美兩國的部分企業受益。

另外，港交所(00388)擬以2869億元併購倫敦證券交易所，刺激後者股價一度漲逾一成。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.04美元，升0.64美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報62.93美元，升0.55美元或0.88%。

能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，預料將減少360萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期減少140萬桶與增加22萬桶。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。