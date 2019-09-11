國際財經 即巿股評

做特朗普條𡃁真惡揾食！強硬鷹派二撇雞博爾頓(John Bolton)突然被燉冬菇，少左隻大鷹市場即高興，上日美股道指曾挫過百點後倒升，更連升五個交易日，表面看美股三大指數走勢好風光，但內裡其實很骯髒。

例如近年炒爆機的中型雲計算股，多隻已慘被淡友支解，簡直是炸到血肉模糊，例如Slack(代號為WORK)、CrowdStrike(代號為CRWD)、Splunk(代號為SPLK)、Twilio(代號為TWLO)、Rapid7(代號為RPD)，個別較高位插超過兩成！不單是美國雲計算股，A股中國軟件(600536.CN)上日也一度跌停，今日再挫3.4%，但股價走勢暫時比美股同業好。

中美貿易戰暫時緩和，連大鷹都被消失，避險資產美債債息再進一步反彈，十年債息轉眼由1.5厘，回升到1.71厘，30年債息更重上兩厘大關，今早一度升穿2.2厘，明顯債市資金回流股市。

不過，正如過往兩周所言，年初至今十年美債息率(圖一)受制50天線(現處1.79厘)，而50天線每日正不斷往下沉，執筆時10年債息為1.716厘，即與50天線愈行愈近，換句話說股市反彈盞燈雖未變紅燈，但已由綠色轉至黃色，即反彈可能已挨近尾聲。

買銀行股勁揾笨

近期美股顯著回升，主要多得銀行股，因原先十年與兩年債息一度倒掛，但近期好消息沖喜，避險需求降，投資者拋售債券，令十年債息由原先與兩年期倒掛，變回十年期債息高過兩年期，市場憧憬有利銀行利息收入，令全球銀行股齊漲，美國代表有高盛(代號為GS)、大摩(代號為MS)、美銀美林(代號為BAC)等等，本港有滙控(00005)、恒生(00011)、渣打(02888)、中銀香港(02388)，內地代表則有建行(00939)及工行(01398)。

老實講，現時買銀行股勁揾笨，首先歐洲央行本周中有機會再減息，市場估計減息百分百，息率會由負0.4降至負0.5厘，與此同時，下周聯儲局減息機會也是近一百巴仙，對於依賴息差揾食的銀行股，相信風光已不再。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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