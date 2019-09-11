國際財經

中國盛傳同意採購更多美國農產品、推出重要舉措緩解貿易戰負面影響，並公布首批對美加徵關稅商品排除清單，市場憧憬兩國或達成貿易協議，抵消北韓再度射彈、以巴局勢升溫等不利因素，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7308點，升40點或0.56%；德國DAX指數報12345點，升76點或0.62%；法國CAC 40指數報5615點，升21點或0.39%；意大利富時MIB指數報21992點，升123點或0.56%。

道指期貨暫報26935點，升41點。

中美貿易談判下月初舉行，美國白宮貿易顧問納瓦羅尋求降低外界對美國同中國新一輪經貿磋商成果的期望，稱如果想要取得偉大的成績，必須讓這個過程順其自然，又呼籲投資者、公眾和其他人對計劃於下月舉行的中美貿易談判保持耐心。

《南華早報》引述消息人士報道，中國將於下月初貿易談判中，同意購買更多美國農產品，以期達成更好的協議。據報，中國還可以提供更多的市場准入，更好的知識產權保護和削減過剩的工業產能，但不願意在補貼、產業政策和國有企業改革方面妥協。

《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter上發文稱，中國將推出重要舉措，以緩解中美貿易戰帶來的負面影響，這些措施將令中美兩國的部分企業受益。

美伊局勢可能有正面發展，美國總統特朗普宣布辭去立場強硬的國家安全顧問博爾頓(John Bolton)，原因是兩人在多方面意見不合。市場憧憬美國可能改變計劃，通過談判放寬對伊朗的石油禁運措施。美國國務卿蓬佩奧又表示，特朗普可能與伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)在聯合國大會期間會面，但會面必須不預設條件。

中東方面，以色列總理內塔尼亞胡揚言，如果他領導的利庫德集團在下周二的國會重選中勝出，就會吞併西岸部分地區，將主權伸延至約旦河谷及死海北部。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯認為，有關計劃牴觸國際法及相關決議，如果內塔尼亞胡執意推行，巴勒斯坦將會取消與以色列的所有協議，並會用盡一切手段捍衞自身權益。

另外，北韓領袖金正恩昨日再次現場指導超大型火箭炮試射。朝中社報道，金正恩測定超大型火箭炮的戰鬥部署時間，並具體了解試射中確定的指標。分析指出，北韓藉此展示該國仍持續研發常規武器，以加強談判籌碼和解除安全隱患，爭取把保障北韓體制安全列入美朝談判議程。

美國上周原油庫存降幅遠超預期，加上沙地重申政府政策沒有改變，OPEC+可能持續減產，推動油價上升。紐約原油期貨現時每桶報57.8美元，升0.4美元或0.7%；倫敦布蘭特期油報62.77美元，升0.39美元或0.63%。

能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，預料將減少360萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期減少140萬桶與增加22萬桶。