國際財經

騰訊(00700)大股東南非傳媒集團Naspers旗下子公司Prosus在荷蘭掛牌，參考價格定為每股58.7歐羅(約509港元)。

Prosus持有Naspers於騰訊和其他非南非互聯網投資公司的持股。Prosus還持有俄羅斯社交媒體運營商Mail.ru、美國網上零售商Letgo和德國送餐公司Delivery Hero等公司的股份。

該公司還將在約翰內斯堡上市。

Naspers將保留對Prosus的控制權，計劃持有73%至83%的股份。Naspers不會通過此次上市籌集新資金。