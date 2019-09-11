國際財經 即巿股評

上周三(9月4日)倫敦金因美國經濟數據未如理想而再度刷新6年高位至1557.01美元。然而，上周四(9月5日)美國公布的8月ADP就業人數、7月工業訂單、8月ISM服務業綜合指數等經濟數據遠優於預期，拖累倫敦金短線插水逾30美元至最低1506.23美元，並創近兩周新低。儘管上周五(9月6日)公布的美國8月非農就業數據僅增13萬，低於市埸預期，金價一度反彈逾20美元，但其後聯儲局主席鮑威爾的樂觀言論降低了市埸對美國短期經濟衰退的擔憂。倫敦金很快便回吐大部分漲幅並回落至最低1502.55美元，並以接近日低的1506美元水平收市。

除此之外，投資者對於全球政經局勢的憂慮亦在本周明顯舒緩。其中英國議會再次否決首相約翰遜(Boris Johnson)提前大選的動議，使硬脫歐風險進一步減低。在中美貿易談判方面，美國財長努欽(Steven Mnuchin)接受《霍士財經網》訪問時表示，中美就貿易協議執行方面取得概念性共識，強調貿易談判取得進展，亦使緊張局勢稍為緩和。倫敦金直至昨日(9月9日)已經連續下跌三日，並跌破1500美元關口，而金價於今日更一度跌至最低1486.26美元，刷新自8月13日以來的四周新低。

技術分析方面，倫敦金在最近一周再次刷新6年高位至1557.01美元。不過其周線圖和月線圖顯示金價嚴重超買，金價在刷新高位後亦升勢乏力並出現「小雙頂」，之後倫敦金在四日內大幅回落逾70美元至最低1486.26美元，並消化之前的超買力量。不過，金價現時已接近上升通道底部支持1478-1480美元水平(同時也是由8月1日低位1400.44美元至9月4日高位1557.01美元上升浪的50%回吐水平)，如果倫敦金能企穩於1478美元之上的話，後市或會重新挑戰1500美元關口，甚至是1520美元水平。

交易策略方面，我們根據9月4日策略於1499美元建立的倫敦金買盤(上望1525美元，跌穿1495美元止損)已於1495美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金下跌至1478-1480美元區域買入，上望1515美元，跌穿1475美元止損。

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