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今日 08:35 國際財經

傳估值進一步下滑 WeWork母企續招股

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路透引述消息人士稱，共享辦公室營運商WeWork面對其上市估值可能大幅縮水的情況下，仍繼續其招股計劃。

據悉，WeWork母公司We Company的估值可能進一步降為150億至180億美元，遠低於1月時私募股本時的470億美元估值。

消息人士指出，WeWork管理層仍未決定上市時間表，不排除最終押後計劃。不過，如果WeWork仍如期上市，而且上市市值真的大幅縮水，擁有相當股份的軟銀便可能要作出撇賬。

WeWork母企與軟銀拒評上述消息。

 

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