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觀望歐央行議息 美元兌歐羅持平

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歐洲央行議息前夕，美元兌歐羅滙價表現平穩，尾段變動不大，每歐羅報1.1045美元。過去四天，美元兌歐羅徘徊在1.1014至1.1084之間。

歐央行將於周四舉行議息會議，富國銀行策略師Erik Nelson表示，市場觀望歐央行議息結果，但基於央行部分委員態度趨向「鷹派」，議息結果可能未如預期。

交易商此前揣測歐央行將推出連串刺激經濟措施，包括減息、維持低率承諾、對銀行實施負利率補貼等。

日圓兌美元跌至8月2日以來最低。路透報道，日本央行將討論刺激經濟措施。

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