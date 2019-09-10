國際財經

美股三大指數周二低開，Facebook(fb)和Google母公司Alphabet等科技龍頭股被美國多個州政府調查，股價續跌，而福特汽車遭下調信貸評級，進一步壓制股市，道指曾挫118點，盤中低見26717點，但收市反覆回升。歐股三大指數向好，美滙則靠穩。

道指扭轉之前4天升勢，低開29點後走勢反覆，最終以全日最高位收市，上揚73點或0.28%，報26909點；標指微漲0.03%，收報2979點；納指則微跌0.04%，收報8084點。

歐股先低後高，英法德三大股市漲幅介乎0.08%至0.44%。英國朝野就脫歐問題仍陷僵局，但市場憧憬歐洲央行周四議息將出手減息及推出QE。

科技龍頭股拖累美股下滑，fb、亞馬遜和Netflix分別挫1.37%、0.59%和2.16%，以Netflix表現較差，因為蘋果推出廉價串流服務Apple TV+，家庭用戶用費低至4.99美元(39港元)，預料對競爭對手Netflix構成壓力。福特汽車遭評級機構穆迪以毛利率和現金流低於預期為由，把信貸評級至垃圾級，福特股價曾插水逾5%，收市只跌逾1%。

蘋果公司發布三款新iPhone，儘管外界有評論認為外形設計失去優雅，亦仍保留「劉海」屏幕，但加入功能更強大的攝像鏡頭技術，包括2倍光學變焦、遠距拍攝、廣角鏡頭等功能，電池續航能力亦有提升，股價仍然高收1.18%。對貿易戰敏感的波音公司反彈2.99%，Caterpillar都攀升2.39%。

美國勞工部的每月職位空缺和勞動力流失率調查(JOLTS)顯示，經季節因素調整後，7月職位空缺按月減少3.1萬份，至721.7萬份，較預期的733.1萬份為少。

金價疲軟 見一個月低

美滙指數窄幅靠穩，曾升0.19%，報98.463。避險需求降溫令日圓滙價連日下跌，觸及5周低位，尾段挫0.31%，至每美元兌107.58日圓。英鎊在1.23美元以上水位徘徊，獲利回吐盤限制英鎊升勢，曾漲0.27%，至1.2379美元，尾段持穩。歐羅偏軟，跌0.06%，至1.1041美元，高盛預測歐洲央行周四會有重磅寬鬆銀根政策出台。

紐約期金價格第四日受壓，回落至1個月低位，收市下滑0.8%，每盎斯報1499.2美元。

國際油價早段造好，紐約期油曾漲1.57%，每桶報58.76美元；布蘭特期油也升2.24%，至每桶63.78美元。

不過，美國能源資訊局(EIA)調低今明年油價預測平均值後，油價應聲回落。紐約期油收市報57.4美元，跌0.8%；布蘭特期油挫0.3%，報62.38美元。