國際財經

美國蘋果公司周二在秋季發布會上宣布，推出3個型號的新款手機系列，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max。其中，iPhone 11手機背部配備雙攝像頭，包括一個全新的2倍光學變焦廣角鏡攝像頭。

iPhone 11手機正面也配備一個解像度達到1200萬像素的攝像頭，能拍攝慢動作視頻，用戶也可以用來製作廣角鏡自拍。iPhone 11零售價為699美元，較iPhone XR低50美元。

新款iPhone 11將提供六種顏色，包括紫、綠、黃、白、紅和黑色，屏幕尺吋為6.1英吋。相比上一代iPhone XR，iPhone 11的電池續航能力延長1小時，面部識別功能Face ID的辨別速度更加快。

蘋果表示，iPhone 11採用A13 Bionic晶片，為歷來運行速度最快的中央處理器(CPU)與圖片處理器(GPU)。新款手機的傳感器性能也獲得提升，使黑暗環境下的圖像感光能力增強，色調配對處理能力同樣得到強化。

新款iPhone售價699、999、1099美元

iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max分別採用5.8吋和6.5吋OLED屏幕，手機背面配備全新的3攝像頭系統，當中包括一個遠距拍攝鏡頭、廣角鏡頭，以及視角達到120度的超寬攝像頭，並且能拍攝4K視頻，每秒鐘30幀圖像。

iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max在多項功能都獲得提升，運作速度更快、用電更加節省。其中，iPhone 11 Pro的電池續航能力較上一代iPhone XS延長四小時；iPhone 11 Pro Max的電池使用時間也多四小時。

iPhone 11 Pro零售價為999美元，iPhone 11 Pro Max價格為1099美元。各型號新款手機由美國太平洋標準時間本周五上午5時接受預定，本月20日首批付運。