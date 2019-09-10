國際財經

中美貿易談判雖有進展，惟英國脫歐亂局難化解，加上北韓再試射武器，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7226點，跌9點或0.13%；德國DAX指數報12206點，跌19點或0.16%；法國CAC 40指數報5562點，跌26點或0.48%；意大利富時MIB指數報21881點，跌108點或0.49%。

道指期貨暫報26799點，跌41點。

中美貿易談判代表將於10月初在華盛頓會面，美國總統特朗普指出，中國非常渴望談判，但他再次要求中國停止由美國企業強制轉移技術。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，就美方關注的知識產權盜竊相關執法機制方面，兩國已經達成概念性共識，強調雙方的磋商取得正面進展。不過，他警告，若中美始終未能達成貿易協議，特朗普毫無疑問將持續對中國貨物實施加徵沉重關稅的措施。

英國脫歐方面，首相約翰遜在脫歐問題再受挫，他再度動議提早舉行大選，但被國會下議院否決，國會將休會5周，約翰遜投票前強調，不會再向歐盟提出延長脫歐期限。

數據方面，英國截至7月的3個月失業率為3.8%，低於預期的3.9%；平均每周薪資所得按年增加4%，高於預期增加3.7%，為2008年中以來的最大增幅。

美國8月NFIB小企業樂觀指數降至103.1，預期為103.5，為5個月來低位，前值為104.7。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報58.1美元，升0.25美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報62.84美元，升0.25美元或0.4%。