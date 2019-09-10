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今日 16:20 國際財經

新iPhone料激發升級潮 需求多來自中國

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有分析預期，鑑於現有用戶的升級需求，蘋果公司新款iPhone銷量可能高達2億部，其中大部分需求將來自中國。

蘋果本港時間周三凌晨1時舉行發布會，外界普遍預期該公司會推出3種新款iPhone，配備升級的處理器和新相機功能。

路透報道，Wedbush分析師預料升級周期可能在未來12個月內轉化為大約1.8億部iPhone銷量，而中國大約有6000萬至7000萬消費者到了該升級時候。另有分析師表示，蘋果目前在全球擁有大約9億部活躍iPhone，而且iPhone X自2017年推出以來銷售疲軟，以及相對嚴格的定價控制，可能會刺激先前一直拒不換機的用戶的升級需求。

美銀分析師指出，這些舊手機有可能會升級換代，仍把2020財年看作是iPhone「以舊換新」周期，而2021年應是5G手機周期。

他們估計，有2億部iPhone 6和更老的機型準備升級換代。

外界預計，蘋果將於稍後的發布會推出3款智能手機，分別為5.8吋的iPhone 11 Pro、6.5吋的iPhone 11 Pro Max，以及6.1吋的11R低價機。基本款的定價料為749美元(約5842港元)，iPhone 11 Pro定價料為999美元(7792港元)，iPhone Pro Max的價格則料為1099美元(8572港元)，大致持平於去年。

市場預料，蘋果選擇自己消化這些產品的潛在關稅，以換取提升銷量。美國銀行分析師稱，當蘋果調低iPhone XR在中國的售價時，需求出現相當大的彈性，預期蘋果可能會調低部分機型的價格。

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