國際財經

中美貿易談判雖有進展，惟英國脫歐亂局難化解，加上北韓再度發射不明飛行物，投資氣氛偏審慎，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時51分，英國富時100指數報7206點，跌29點或%0.41；德國DAX指數報12198點，跌27點或0.23%；法國CAC 40指數報5575點，跌13點或0.24%；意大利富時MIB指數報21964點，跌25點或0.12%。

道指期貨暫報26778點，跌62點。

中美貿易談判代表將於10月初在華盛頓會面，美國財長努欽(Steven Mnuchin)周一對霍士商業台表示，就美方關注的知識產權盜竊相關執法機制方面，兩國已經達成概念性(conceptual)共識，強調雙方的磋商取得正面進展。但他警告，如果中美始終未能達成貿易協議，美國總統特朗普毫無疑問將持續對中國貨物實施加徵沉重關稅的措施。

英國首相約翰遜在脫歐問題再受挫，他再度動議提早舉行大選，但被國會下議院否決。國會將休會5周，約翰遜投票前強調，不會再向歐盟提出延長脫歐期限。另外，下議院亦通過要求政府公開無協議脫歐的相關評估文件，以及官員之間對暫停國會決定的私人通訊。

美朝有望重啟談判之際，北韓今早再試射武器。北韓稍早表示很願意與美國重啟朝鮮半島無核化談判，只要華府帶來讓平壤政府接受的新建議。不過，南韓聯合參謀本部其後表示，北韓今晨在平安南道向半島東部海域發射兩枚不明飛行物。

石油出口國組織(OPEC)和其他國家可能同意延長減產協議，推動油價走升。紐約原油期貨延續上日漲逾2%的強勢，現時每桶報57.99美元，升0.14美元或0.24%；倫敦布蘭特期油在昨日升逾1%後，今日續升0.13美元或0.21%，報62.72美元。