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英國會阻無序脫歐法案生效 約翰遜:不會延後脫歐

英國國會正式完成立法工作，從法理上剝奪首相約翰遜在10月底決定無序脫離歐盟的權力，但是約翰遜回應稱，絕不會要求延期脫離歐盟，英國一定會在10月31日脫離歐盟，否則英國的民主制度將受到重創。

英國下議院在上周已通過阻約翰遜無序脫歐的議案，議案在上周末得到上議院的審批，再交由女皇簽署。有關議案周一正式成為法例。

根據剛生效的法例，如果約翰遜在10月19日前無法與歐盟達成脫歐協議，便必須要求歐盟把原定的10月31日脫歐限推遲3個月，至明年1月底。

不過，暫時不清楚約翰遜的下一步行動。他在國會周一辯論時指出，如果議員希望延後10月31日時限，唯一做法是同意即時舉行大選，由國民決定下一步行動。如果國會再否決提前大選，他到歐盟商議重訂脫歐協議不果，他絕不要求延期。

英國反對派工黨議員擔心，約翰遜會用其他方法，令到英國如期10月31日脫離歐盟。下議院在周一以311票對302票通過決議案，要求政府交出脫歐文件及所有私人通訊紀錄，以確定政府有沒有其他計劃，推動無序脫歐進展。

另外，約翰遜周一在都柏林與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)會面。後者要求約翰遜必須提出關於邊界的具體建議，才可能取代他希望在脫歐協議內刪去的擔保方案。

約翰遜指出，希望與歐盟達成脫歐協議，且有信心在10月17及18日歐盟領袖峰會前可有實質進展。

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