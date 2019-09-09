國際財經

有報道指德國將推出刺激經濟措施，加上歐洲央行本周議息預料也會公布刺激經濟措施，消息帶動歐羅滙價呈強。

路透較早時引述消息人士稱，德國考慮設定影子預算，令到其實際預算赤字高於歐盟財政約章設定的上限水平，以達到刺激經濟的效果。

歐羅兌美元尾段升0.22%，至1.1051美元水平；前一天，歐羅滙價曾低見1.1014美元。歐央行將於周四舉行議息會議，預期推出連串刺激經濟措施。

英國7月經濟表現較預期佳，加上市場憧憬英國不會無協議脫離歐盟，英鎊兌美元升至六周新高。