國際財經

美股周一早段窄幅靠穩，市場憧憬中美貿易緊張關係有望改善，加上對沖基金Elliott Management增持和看好美國電話電報(AT&T)，刺激美股向7月中的27359點紀錄高位進發，道指曾升103點，高見26900點，惜後勁不繼，收市反覆靠穩，三大指數個別發展。美滙指數繼續於兩周低位徘徊。

道指收市僅微漲38點或0.14%，報26835點，為連續第四個交易日造好；中段一度倒跌35點，即市低見26762點。標指回落0.01%，收報2978點。納指跌0.19%，收報8087點。

歐股觀望央行周四議息及英國脫歐發展，走勢各異，德股上揚0.28%，英股挫0.64%，法股則跌0.27%。

市況回穩，美國10年期國債孳息尾段衝上1.646厘，2年期債息升見1.593厘，刺激銀行股帶頭向上，摩根大通、美銀和花旗收市升幅介乎逾2%至逾4%。

維權基金增持 AT&T曾飆5%

美中貿易紛爭有緩和的跡象，美國財長努欽透露，就其中一項最具爭議的知識產權盜竊相關執法機制，已經有「概念性協議」。

美國電話電報早段曾飆5.2%，但收市回順僅升1.49%；Elliott Management掌舵人、著名對沖基金經理辛格(Paul Singer)曾去信AT&T董事會，討論如何改善公司業績及實現最大價值增長的同時，Elliott基金公布已持有AT&T總值32億美元的股份，並相信公司股價至少會攀上每股60美元，即較上日收市價再抽高逾65%。

美國總統特朗普在社交網站貼文表示，對Elliott入股AT&T感到高興，並指也許這位維權投資者有助遏止AT&T屬下CNN網站的「假消息」。

美國鋁業(Alcoa)宣布11月起架構精簡化以削減開支，股價收市升逾6%。對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar高收3.71%；藥房股Walgreens飆5.76%，為升幅最大的道指成分股。

美滙指數窄幅偏軟，一度下滑0.25%，至98.14，尾段略回吐報98.31。日圓跌0.29%，至每美元兌107.23日圓。英鎊曾升0.83%，至7月以來最高的1.2385美元。歐羅繼續在1.1美元水位靠穩，尾段升0.15%，兌1.1047美元。

紐約期金收市升0.3%，每盎斯報1511.1美元。

國際油價四連揚，紐約期油收市升2.4%，每桶報57.85美元；布蘭特期油漲1.7%，每桶收報62.59美元。

此外，沙地阿拉伯新任能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Abdulaziz bin Salman)暗示，油組與其盟友將維持目前的減產政策不變。