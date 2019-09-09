國際財經

歐洲股市周一收市整體偏軟，泛歐指數Stoxx 600收報386點，回吐0.28%。投資者觀望歐洲央行本周四議息，以及英國脫歐進程，入市態度偏向審慎，不利歐股表現。

歐洲主要市場個別發展，英國富時100指數收報7235點，跌0.64%或46點；德國DAX指數收報12226點，上揚0.28%或34點；法國CAC 40指數收報5588點，跌0.27%或15點；意大利富時MIB指數收報21989點，進賬0.19%或42點；西班牙IBEX 35指數收報9010點，攀升0.23%或20點。