國際財經

沙地新任能源大臣Abdulaziz bin Salman王子周一指出，石油出口國組織(OPEC)與其他參與減產協議的產油國、合稱OPEC+將會繼續保持合作關係，以期達到石油市場長期穩定的目標。OPEC+減產協議聯盟可能在所有持份者的同意下，獲長期保留下來。

Abdulaziz上周接替法利赫(Khalid al-Falih)成為沙地能源大臣，他接受記者訪問時表示，沙地的能源政策沒有重大轉變。

Abdulaziz有份促成OPEC+，他指出，不能代表其他成員決定應否保留減產協議。