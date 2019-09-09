國際財經

市場憧憬各地央行出招支持經濟，期待歐洲央行和美國聯儲局本月或公布加大政策刺激力度，同時評估美國發生經濟衰退的可能性，美股道指早段向上，升幅一度超過100點；惟科技股表現不濟，納指早段已率先回落，道指與標指中段也跟隨一度倒跌。

截至本港時間凌晨約零時36分，道指報26776點，跌20點或0.08%，暫時已是盤中最低位；早段曾抽高103點，即市高見26900點。標普500指數現時報2970點，回吐7點或0.26%。納指報8058點，下滑44點或0.55%，早段曾輕微受壓，現時跌幅反覆稍為擴大。

個別股份方面，微軟股價現時下挫1.72%，標指科技股指數回落0.80%；波音暫停777X新廣體型號飛機測試，據稱因為一架777X貨機在一次地面測試期間機門失效，現時股價下滑1.52%；跌幅最大的道指成分股為藥廠默克，目前倒退3.72%。AT&T漲幅回順至2.6%，此前資產管理公司Elliott Management致信該公司董事會，要求公司給予投資組合更多戰略關注。

美國經濟衰退可能性升至38%

美國出現經濟衰退的可能性，成為周一市場焦點。美國聯儲局主席鮑威爾上周五在9月會議前的最後一次講話中，有意淡化美國經濟衰退風險發生的可能性，但美國經濟衰退卻有了最新的訊號。紐約聯邦儲備銀行9月4日最新顯示，美國在未來12個月內陷入衰退的可能性，在8月攀升至38%。

此外，美國債券孳息率曲線倒掛這一衰退訊號的出現，亦令市場深感不安。美國房產及汽車銷量下降、零售表現不佳、製造業數據表現疲弱等，均令市場非常擔憂。不過，美國財長努欽認為，美國經濟不會陷入衰退，也不認為孳息率曲線倒掛是經濟衰退的跡象，而2020年將考慮出台更多減稅措施。

市場同時關注全球央行動態，普遍預計歐洲央行將繼續減息，在周四會議上進一步降低已經處在負值區域的存款利率。歐央行也可能會重啟早在12月就已結束的債券購買計劃，以應對經濟放緩、提高長期低於目標的通脹水平。另外，美國聯儲局決策者則於下周召開會議。從最新經濟數據顯示，市場認為聯儲局削減基準貸款利率的機會率已經增大。分析指出，聯儲局減息的可能極高，但料幅度不會太大，因為這意味着其承認衰退馬上會到來。

中美貿易談判代表將於10月初在華盛頓會面，美國財長努欽對霍士商業台表示，美中貿易談判已取得很大進展。

美元回軟，ICE美滙指數現時下滑0.20%，報98.20。歐羅上漲0.32%，報1.1066美元；英鎊攀升0.63%，報1.2362美元。

紐約期油現時抽高2.19%，報每桶57.76美元；倫敦布蘭特期油上漲1.79%，報62.64美元。