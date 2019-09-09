國際財經 即巿股評

由於美滙指數上周二(9月3日)一度飆升至27個月新高99.38，美元/加元曾跟隨美元強勢而升穿強勁阻力區1.3340/50，一度高見1.3380，創下自6月19日以來的近3個月新高。但美滙指數很快遭受獲利沽盤打壓而回落，加之加拿大央行一如市場預期在上周三(9月4日)宣布維持基準利率於1.75%不變，但會後聲明強調當前貨幣刺激程度合適，沒有提及未來降息前景，令加元獲得買盤追捧，拖累美元/加元大跌逾100點至最低1.3216。

更重要的是，上周五(9月6日)加拿大公布8月就業人口增加8.11萬，遠超市埸預期增加2萬。同時美國亦公布其8月非農就業人口只增加了13萬，低於市埸預期增加16萬。在「美弱加強」的推動下，美元/加元再度下跌近80點至最低1.3156，創7月31日以來的逾五周新低。上周總結美元/加元大跌逾200點，並中止七周連升趨勢。

技術分析方面，美元/加元在短暫升至近3個月新高1.3380後輾轉回落，未能真正升穿阻力1.3340，其後更進一步跌穿日線圖的上升通道底部支持，走勢明顯轉差。不過，美元/加元目前已回調至1.3150支持水平(由7月19日低位1.3012至9月3日高位1.3380上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)，若滙價短期內能企穩此處支持的話，後市或會繼續在1.3160至1.3340之間整固波動；但若滙價進一步跌穿1.3150，後市有機會進一步下探1.3100甚至1.3050區域。

交易策略方面，我們根據8月28日策略於1.3340建立的美元/加元沽盤(下望1.3180，升穿1.3360止損)已於1.3360平倉，虧損20點。短期內待美元/加元下跌至1.3080-1.3100區域買入，上望1.3280，跌穿1.3050止損。

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