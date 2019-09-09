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今日 18:22 國際財經

歐股中段個別走 關注英脫歐前景

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市場憧憬聯儲局下周將如期減息，以及下月初中美貿易談判會有正面進展，惟英國脫歐前景未明，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時19分，英國富時100指數報7264點，跌17點或0.25%；德國DAX指數報12239點，升47點或0.39%；法國CAC 40指數報5608點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報22036點，升88點或0.4%。

道指期貨暫報26870點，升62點。

中美兩國同意10月初在華盛頓舉行面對面貿易談判。美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)預計，談判會聚焦兩點，包括市場准入和重要經濟結構議題，例如國企補貼等。

英國脫歐方面，有報道稱首相約翰遜已經計劃好如何在合乎法例下，阻止反對派要求延長英國脫離歐盟的限期。據悉，約翰遜將於今日再次向下議院提出，提前在下月中大選的動議，在野黨早已表明投反對票或棄權。

數據方面，歐羅區9月Sentix投資者信心指數為負11.1，預期為負14。英國7月國內生產總值(GDP)按月上升0.3%，為1月以來最大增幅，亦高於市場預期的0.1%增幅。

另外，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛稱，與貨幣政策無關的結構性力量可能會使利率維持在低位，但不大可能像之前經濟下行時期那樣能夠減息。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報57.01美元，升0.49美元或0.87%；倫敦布蘭特期油報62.04美元，升0.5美元或0.81%。

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