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華教授遭美控竊取科技使華為獲利

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美國檢方以詐欺罪起訴中國教授毛波，指控他從一家加州企業竊取科技，令中國電訊設備製造商華為獲利。

根據法院文件，毛波在上月14日於得州遭逮捕。在他同意於紐約審理此案後，獲准以10萬美元保釋。關於合謀犯下通訊詐欺的指控，毛波上月28日在布魯克林地方法院否認控罪。

這宗刑事訴訟內容顯示，毛波與未具名的加州科技公司達成協議，取得該公司電路板，聲稱將用於學術研究。但一家未具名的中國電訊集團試圖竊取這項技術，而毛波在當中扮演一定角色。

路透引述消息人士稱，該未具名的集團是華為。一份法院文件也顯示，這宗案件與華為有關。

2017年12月，華為起訴CNEX Labs和前員工黃義仁盜竊商業機密。後者曾是華為美國分公司的前工程經理，2013年他從華為離職3天後幫助創立了CNEX。

CNEX當時在反訴訟中稱，毛波曾提出使用其一個電路板用於一研究項目，在公司把電路板給毛波後，他卻將之用於與華為有關的研究中。今年6月，華為控告CNEX偷取其商業機密案件，陪審團裁定華為敗訴；至於CNEX反控華為的訴訟，陪審團裁定得直，但華為毋須給予CNEX任何賠償。

目前，美國檢方已經重啟CNEX案件。雖然華為未遭起訴，但認為毛波案是美國政府選擇性起訴。華為發言人稱，美國聯邦檢察官不顧民事訴訟的結果，仍就CNEX的指控作出起訴，並稱美國檢方無意處理華為對CNEX的指控。

發言人指出，雖然毛波從未遭CNEX指控，也從未在上述民事訴訟中遭傳喚作證，但美國仍起訴他，又批評美國政府聯手污蔑華為，並削弱其在產業中的領導地位，強調所有的指控都未有充分證據加以支持。

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