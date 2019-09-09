國際財經

英國國家統計局公布，英國7月國內生產總值(GDP)按月上升0.3%，為1月以來最大增幅，亦高於市場預期的0.1%增幅。分析指出，7月GDP增速大於預期，有助緩解有關英國因脫歐危機升級而將落入經濟衰退的疑慮。

另外，英國國家統計局表示，截至7月止的三個月GDP增速持平，市場預期為下降0.1%。

不過，國內政治危機及中美貿易摩擦前景未明，英國經濟前景進一步趨於黯淡。雖然多數分析師認為英國經濟將在當前的第三季恢復溫和增長，但一系列悲觀調查結果顯示，企業活動已經在英國脫歐危機中減弱，尤其是在8月。