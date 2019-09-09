國際財經

中國人民銀行放水救經濟、美國非農業職位數據不及預期，市場估計聯儲局下周開會時將如期減息，並憧憬下月初重開的中美貿易談判會有正面進展，惟英國脫歐前景風險充滿挑戰，首相約翰遜周一將再度提出解散國會的議案，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7314點，升32點或0.45%；德國DAX指數報12226點，升34點或0.29%；法國CAC 40指數報5602點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報21999點，升52點或0.24%。

道指期貨暫報26868點，升60點。

英國脫歐前景仍是未知之數，英國《電訊報》引述消息人士稱，首相約翰遜已經計劃好如何在合乎法例下，阻止反對派要求延長英國脫離歐盟的限期。據悉，約翰遜的顧問在周日舉行了會議，討論如何應對國會上周通過阻止英國無序脫歐的決議案。根據決議案，約翰遜須於10月17日前向歐盟提出延長脫歐限期3個月。但分析相信，歐盟成員國就會以英國政府沒解釋原因為由，拒絕押後「脫歐」要求。

另外，愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)表示，周一與英國首相約翰遜在都柏林會面時，願意討論任何有效監管愛爾蘭與北愛爾蘭邊界的提議。

中美兩國同意10月初在華盛頓舉行面對面貿易談判。美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)預計，談判會聚焦兩點，包括市場准入和重要經濟結構議題，例如國企補貼等。至於白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國沒有要求推遲10月1日生效的關稅，並且即將舉行的貿易談判沒有任何先決條件，但估計兩國的貿易談判可能要歷時數年才可能解決。曾在小布殊時代擔任美國商務部長的古鐵雷斯(Carlos Gutierrez)則認為，現在中美是時候坐下來繼續談判。

美國鑽油井數量接連下滑，推動油價走高。紐約原油期貨現時每桶報57.06美元，升0.54美元或0.96%；倫敦布蘭特期油報62.07美元，升0.53美元或0.86%。