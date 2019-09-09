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今日 12:59 國際財經

智庫:英缺乏政策工具避痛苦衰退

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有智庫認為，英國下一場經濟衰退可能會帶來「不必要的痛苦」，因缺乏對抗工具。

英國智庫Resolution Foundation發布報告稱，英國面臨經濟衰退的機率創下10年前金融危機以來的最高水平，但貨幣和財政政策都不足以支持經濟。

該智庫警告，鑑於英倫銀行基準利率的低起點，即使是一場不大不小的經濟衰退，減息和增加債券購買只能提供所需支持的四分之一左右。

該智庫研究主任James Smith說，今天的英國並未準備好應對經濟衰退，但大家確切知道衰退是會發生的事情，因此現在是時候計劃如何應對。

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