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今日 10:21 國際財經

西川廣人:找到繼任人將盡快交棒

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日產汽車社長兼行政總裁西川廣人陷入財務醜聞，董事會據報周一討論替換人選。西川廣人在會議前稱，希望董事會盡快推進繼任人計劃。

西川廣人表示，只要一找到繼任人選，他希望盡快交棒辭職。但是，他不接受最近外界對他薪酬不當、超過應得額度的指控。

上周有報道指出，西川廣人與其他幾位高層，收取多於他們應得的薪酬，這使得西川廣人面臨的壓力日益增加。

日產董事會今天召開會議討論超額薪酬問題，同時也將商討西川廣人接任人選；有指在找到長期繼任人之前，營運總裁山內康裕有可能被任命為過渡期行政總裁。

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