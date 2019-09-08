國際財經

美國股市上周表現良好，從八月低位反彈。有分析相信，美國長債孳息率滑落勢頭，可能對本周股市有利好影響。

在經歷了八月下滑後，標準普爾500指數在九月首周回升，一貫表現最差的九月出現好的開始，債息與股息倒掛是利好因素之一。

Themis Trading股票交易商Mark Kepner指出，無論是否受到聯儲局減息的預期影響，或只是受到供求關係的影響，債券孳息率下滑為股市提供支持作用。

Federated Investors多元資產策略主管Don Ellenberger相信，全球有17萬億美元的債券處於負利率情況下，美國長債孳息只會持續下滑，令到標普500指數成分股股息率持續高於美國30年期長債孳息，促使投資者趨向增持高息類股份，有助股市穩定。上周表現最佳的類別，正是能源與耐用消費品類高息股份。

Sierra Mutual Funds行政總裁Terri Spath指出，債市與股市呈現明顯不匹配情況，很多投資者追捧高息股與債券。

Stock Trader的Almanac顯示，九月為美股傳統上表現最差的一個月，自1950年以來，標指九月的平均回報為負0.5%，道指平均為負0.7%。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall認同，股息較債息高，傳統上會牽動股市上升。根據他的資料，自二次大戰以來，每當標指股息高於美國10年期債券孳息率後，標指其後一年的平均回報為22%。

Globalt Investments基金經理Thomas Martin指出，基於現時市場前景不明，高息股成為部分投資者最期望的選擇。