國際財經

美國波音飛機公司宣布，暫停777X新廣體型號飛機測試。此前有傳媒報道，在一次地面測試時，一架777X貨機的機門失效。

波音發言人表示，在最後一次載物測試期間，有關團隊需要處理一些事件，因此暫停有關測試。

較早時，《西雅圖時報》(Seattle Times)報道，波音在針對聯邦航空管理局(FAA)許可證要求，對777X進行有關高壓力測試時，一扇機門脫落。該架飛機只為地面測試而製造，沒有預備升空。

波音發言人指出，有關測試是針對極度大負重情況，集團正評估有關事故。