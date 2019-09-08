國際財經

美國股市本周首要焦點為歐洲央行周四舉行議息會議，市場預期歐央行將推出多項刺激經濟措施；另一個焦點為英國經濟數據與中國經濟數據，數據或反映脫歐對英國經濟造成不利影響，中國的數據則反映貿易爭拗持續所帶來的衝擊。

歐央行在周四會議上，預料將決定一連串振興經濟措施，霸菱估計屆時公布的措施包括減息、買債、擴大向銀行提供融資等措施，或同時出台。

英國首相約翰遜在周一預期再度提出解散國會的議案。反對派工黨上周揚言，政府必須向歐盟提出延期脫歐，才會同意提前大選。

英國周二將公布就業數據，成為本周連串經濟數據的焦點，因為數據將反映在脫歐前景不明朗下，經濟是否步向衰退邊緣。除了就業數據，英國還將公布第二季國內生產總值、工業產出、建築及貿易數據。

中國方面，較早時公布的8月出口數據意外下滑，對美出口減幅為16%，顯示中國經濟在兩國貿易爭拗下持續疲弱。市場預期，中國將公布更多利民紓困措施，包括減息等，本周的經濟數據焦點包括周二公布的通脹與工業產值。

美國將於周五公布8月零售數據，市場預期升0.2%，前一月為升0.7%，反映在其他行業不景氣下，零售業仍有增長。本周公布的其他數據還包括周三公布的工廠生產數據，以及周五公布的進口價格指數等。

此外，美國債息會否再出現倒掛，也成為投資者關注重點。美國國庫券孳息率近期持續下滑，上周跌至低於標普500指數成分股平均股息水平，屬於較少人提及的另類債息倒掛；市場也關注本周會否像8月底般，再度出現30年期長債孳息低於2年期短債孳息的情況。

Themis Trading股票交易商指出，如果再度出現債息倒掛，對股市將造成新一輪沽壓。