訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:59 國際財經

美股本周焦點:歐央行議息與脫歐變局

放大圖片

美國股市本周首要焦點為歐洲央行周四舉行議息會議，市場預期歐央行將推出多項刺激經濟措施；另一個焦點為英國經濟數據與中國經濟數據，數據或反映脫歐對英國經濟造成不利影響，中國的數據則反映貿易爭拗持續所帶來的衝擊。

歐央行在周四會議上，預料將決定一連串振興經濟措施，霸菱估計屆時公布的措施包括減息、買債、擴大向銀行提供融資等措施，或同時出台。

英國首相約翰遜在周一預期再度提出解散國會的議案。反對派工黨上周揚言，政府必須向歐盟提出延期脫歐，才會同意提前大選。

英國周二將公布就業數據，成為本周連串經濟數據的焦點，因為數據將反映在脫歐前景不明朗下，經濟是否步向衰退邊緣。除了就業數據，英國還將公布第二季國內生產總值、工業產出、建築及貿易數據。

中國方面，較早時公布的8月出口數據意外下滑，對美出口減幅為16%，顯示中國經濟在兩國貿易爭拗下持續疲弱。市場預期，中國將公布更多利民紓困措施，包括減息等，本周的經濟數據焦點包括周二公布的通脹與工業產值。

美國將於周五公布8月零售數據，市場預期升0.2%，前一月為升0.7%，反映在其他行業不景氣下，零售業仍有增長。本周公布的其他數據還包括周三公布的工廠生產數據，以及周五公布的進口價格指數等。

此外，美國債息會否再出現倒掛，也成為投資者關注重點。美國國庫券孳息率近期持續下滑，上周跌至低於標普500指數成分股平均股息水平，屬於較少人提及的另類債息倒掛；市場也關注本周會否像8月底般，再度出現30年期長債孳息低於2年期短債孳息的情況。

Themis Trading股票交易商指出，如果再度出現債息倒掛，對股市將造成新一輪沽壓。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。