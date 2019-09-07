國際財經

蘋果公司將於下周二(10日)發布新iPhone。調研機構Cowen估計，即將發布的3款新iPhone將會在本月底出貨，料三者今年出貨量是7900萬部，佔今年整個iPhone出貨量的72%。

Cowen從蘋果產業鏈收集資訊後發表報告指出，蘋果對新一代iPhone的訂單量保持平常心，因目前的行業競爭太過激烈，而且今年iPhone更新創新性上不是那麼明顯。

報告引述蘋果供應鏈透露，今年iPhone的整體出貨量是預料第三季4400萬部，第四季6500萬部，這較之前行業預計的4250萬部和6300萬部略高，主要是新機上市後的推動。

至於新款iPhone的出貨量，供應鏈內幕消息顯示，3款新機今年的出貨量預計是7900萬部，其中iPhone XR升級版預計是3300萬部，而iPhone XS和XS Max升級版分別為1700萬部和2900萬部。

對於有傳蘋果正在準備iPhone SE的升級版，Cowen調查蘋果上游產業鏈後發現，這款新機預計會在明年上半年發布，將換上4.7吋LCD屏幕。

據悉，iPhone SE還有可能採用屏下指紋技術。報告又指，蘋果也在對摺疊屏幕手機進行考量，目前關注的是摺疊屏幕的耐用性，以及在體驗上給用戶帶來的不同。至於摺疊屏幕目前的成本太高，良品率太低，均是蘋果選擇觀望的主要因素。

另外，報告指出，蘋果已經跟美國晶片製造巨擘高通(Qualcomm)開始了iPhone支持5G網絡的推進工作，而未來兩至三年內，高通都會是蘋果5G基帶的主要供應商。