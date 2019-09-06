國際財經

歐洲股市周五收市造好，泛歐指數Stoxx 600收報387點，上揚0.32%。市場仍在觀望中美貿易談判進展，以及英國脫歐問題能否獲得解決，投資者試探性少量吸納股票。

歐洲主要市場個別發展。英國富時100指數收報7282點，上漲0.15%或11點；德國DAX指數收報12191點，攀升0.54%或64點；法國CAC 40指數收報5603點，進賬0.19%或10點；意大利富時MIB指數收報21947點，回吐0.04%或7點；西班牙IBEX 35指數收報8990點，回落0.03%或2點。