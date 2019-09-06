國際財經

美國8月份非農業職位增長遜於預期，周五美股仍然反覆上升，因投資者認為數據疲弱意味聯儲局短期內或會再減息一次。聯儲局主席鮑威爾於香港時間周五凌晨12時30分在瑞士蘇黎世大學就經濟前景和貨幣政策發表演說。

鮑威爾表示，美國經濟仍不俗，聯儲局並不預期出現衰退，但現時中美貿易摩擦令部分企業對投資有保留，特別是長線投資，包括工廠、設備或軟件。他又強調，將按經濟形勢採取適當行動。鮑威爾發言後，道指升幅擴大，一度漲132點，盤中高見26860點。

非農職位增13萬遜預期

勞工部公布，美國8月份非農業新增職位僅13萬份，低於市場預期的15.8萬份，而且增長主要來自聯邦政府為人口普查而僱用的2.5萬名臨時工，撇除政府招聘，私企職位僅多9.6萬，是2月以來最低。

失業率維持在3.7%，符合預期。勞工參與率攀升至63.2%，是2013年8月以來最高水平。平均時薪按月增長0.4%，按年增長3.2%，兩者均比預期高0.1個百分點。每周平均工時從7月的34.3小時略增至34.4小時。

外界擔心美國經濟正在放緩，甚至走向衰退。雖然消費仍然強勁，但由於中美貿易糾紛遲遲未能解決，農業和製造業已經受到打擊。製造業職位8月只增加3000個，比7月再少1000個。

利率期貨市場最新數字顯示，聯儲局有91.2%的機會在9月17至18日的議息會議上減息四分之一厘。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)對彭博電視表示，歡迎聯儲局今年秋季減息，並稱貨幣政策限制美國經濟增長。

儲局本月減息機會料逾91%

道指周五收市仍升69點或0.26%，報26797點，為連升第三個交易日；早段一度倒跌19點，即市低見26708點。標指反覆漲0.09%，收報2978點。納指反覆回吐0.17%，收報8103點。個別股份方面，標普科技股指數回軟0.15%，微軟及蘋果都偏淡；晶片股英特爾則抽高1.64%，為表現最強的道指成分股，不過，費城半導體指數微漲0.14%。油股埃克森美孚攀升0.94%，雪佛龍上漲0.53%。

歐股也造好，德股升0.54%、英股及法股同漲約0.1%。亞股受惠中國推新刺激經濟計劃，日股高收0.54%。

美國職位數據表現不如理想，增加了安全資產吸引力，帶動紐約期金早段反彈，惟收市下滑0.7%，每盎斯報1515.5美元，與周三所見的6年高位相比仍有一段距離。日圓兌美元尾段升0.02%，報106.92日圓。美滙指數微升0.01%，報98.42；歐羅偏軟，兌1.1026美元。

油市方面，投資者擔心中美新一輪貿易談判沒有突破，導致油價受壓，紐約期油一度下挫2.61%，不過收市倒升0.4%，每桶報56.52美元；布蘭特期油倒升1%，每桶收報61.54美元，全周累計分別上揚2.6%和3.9%。