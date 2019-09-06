國際財經

澳洲儲備銀行於周二(9月3日)宣布維持現金利率於1%不變，符合市埸預期。會後聲明繼續強調全球經濟下行風險，以及預期較長一段時間內維持低利率是合理的，而澳洲上半年經濟增長低於原先預期，主要是因為薪資增長乏力及樓市下行抑制家庭消費，但央行預計下半年在低利率、減稅及政府基礎開支的刺激下，經濟增長將逐步加強。雖然澳洲儲備銀行仍然表示，如有必要將會進一步放鬆貨幣政策，但聲明的基調較市場預期樂觀，故澳元出現顯著反彈，從0.6700下方拾級而上，當日一度反彈近80點至日內高位0.6761。

除此之外，中美貿易局勢亦傳出利好消息。中國副總理劉鶴於周四(9月5日)應約與美國貿易代表通話，並同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。市埸避險情緒稍為緩和，澳元/美元得以延續其上升趨勢。直至昨天(9月5日)澳元/美元已連升三日，今日(9月6日)滙價更一度升至最高0.6829，創至8月1日以來的一個月新高。

技術分析方面，澳元/美元於9月3日跌破8月26日低位0.6687至最低0.6685後觸底反彈，連升三日並突破下降通道頂部阻力0.6780水平。然而，滙價在連升三日後已升至最高0.6829，並接近0.6830阻力(由7月19日高位0.7078至8月7日低位0.6674下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)，若短期內不能成功突破此處阻力，後市有機會再度回落，繼續在0.6700至0.6820之間波動整固。

值得留意的是，今晚20:30美國將會公布8月非農就業數據及失業率，由於昨晚公布的8月ADP私人機構就業數據大幅高於預期，若今晚的非農就業數據同樣表現強勁，澳元/美元或會展開回調；但若非農數據低於市場預期，澳元/美元或可進一步升穿0.6830並升向0.6880水平。

交易策略方面，我們根據8月30日策略已於0.6820沽出澳元/美元(下望0.6660，升穿0.6855止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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