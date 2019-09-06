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今日 18:33 國際財經

歐股中段個別走 觀望美非農數據

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中美敲定下月初貿易談判，惟英國脫歐亂局難化解，加上市場觀望美國非農就業數據，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7261點，跌9點或0.13%；德國DAX指數報12151點，升24點或0.2%；法國CAC 40指數報5586點，跌7點或0.13%；意大利富時MIB指數報21935點，跌19點或0.09%。

道指期貨暫報26761點，升60點。

中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter上表示，中
美公布下月進行新一輪貿易談判，並以取得實質性進展為目標，他相信中美或會有突破的可能。

數據方面，歐羅區第二季國內生產總值(GDP)增長0.2%，增幅低於第一季的0.4%。德國7月工業生產按月下降0.6%，預期為上升0.3%。英國8月房價按月上漲0.3%，預期為上漲0.2%。

美國稍後將公布8月非農就業報告，市場預計美國非農業新增職位將從7月的16.4萬個增至20萬個，失業率維持在3.7%。另外，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)明日凌晨將在瑞士蘇黎世就經濟前景發表講話。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報55.8美元，跌0.5美元或0.89%；倫敦布蘭特期油報60.47美元，跌0.48美元或0.79%。

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