國際財經 即巿股評

學生哥新學期新開始，連上月頹爆的股市，踏入9月亦識彈。過去數天市場消息發展速度極快，先要政府正式撤回《逃犯條例》，地產股火速挾爆，中美又再第N次有計傾，連同昨日美國ADP粒數遠比市場勁，即撻著全球股市，唔知喺咪市場情緒突然好High，昨日期指電腦突然死機，都咪話唔經典。

香港政治事件暫未有解決跡象，評級機構惠譽見勢色唔對，今早郁手降香港主權評級，累港股今早升逾兩百點，午後升幅大縮。對於以上情況筆者絶不意外，因為全球三大主權評級公司全屬美資，更何況現正打緊中美貿易戰。

惠譽降香港評級不是世界末日，尤其過往全球三大評級公司之中，以惠譽降級威力最弱，未來要留意標普會否亦跟風降香港主權評級，至於全球股市短期仍有機會再彈，皆因投資者狂掃十年期美債，已觸發超買反彈。

觀乎10年美債走勢，昨日債息升穿十天線(現處1.5厘)，今早開始醖釀突破20天線(1.55厘)，連同負利率債規模由一度高見17萬億美元後回落，最新跌至15.6萬億美元，反映投資者似沽債買股，短期股市仍有運行。

股市可走幾遠無人知，但正如上周EJ MARKET所言，要望實十年期美債走勢，一旦十年債息回升到50天線(現處1.8厘)，即敲響走鬼警報，戰友屆時應提高警覺，按市場情況隨機應變。

美股或再創新高

至於買美股定港股好，筆者傾向前者，一來美國最新就業數據唔曳，二來港股政治事件唔知仲要搞幾耐，更重要是美股仍挨近歷史高位，以標普500指數為例，現只低過歷史高位3027點1.7%，按上述邏輯，大有機會再創新高。

另外，值得留意金價，市場又因為中美重啟談判，風險退卻變相壓低金價，一旦出現閃崩跌穿1500美元，黃金依然值得吸納，因全球央行進向零厘或負利率邁進，黃金依然是對抗央行暴政的首選。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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