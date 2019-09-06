國際財經

中美敲定下月初貿易談判，市場憧憬兩國貿易緊張關係有望緩和，惟英國脫歐亂局難化解，加上投資者靜候美國非農就業數據，以窺探聯儲局對貨幣政策的取態，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7264點，跌7點或0.1%；德國DAX指數報12159點，升33點或0.27%；法國CAC 40指數報5595點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21976點，升21點或0.1%。

道指期貨暫報26791點，升90點。

中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter上表示，中美公布下月進行新一輪貿易談判，並以取得實質性進展為目標。他個人認為，美國對於貿易戰已感到累了，亦不希望再破壞中國的意志，而中美或會有突破的可能。

英國脫離歐盟一波三折，當地阻止「硬脫歐」的法案最快下周一正式立法，但相信政府下周會再動議提前大選。首相約翰遜表明，大選是唯一解決困局的方法，希望提早於10月15日舉行大選，認為可讓英國民眾再有機會選擇脫歐路向。他堅持，英國應如期在下月底脫歐，更直言寧死也不會按照議案要求，向歐盟申請延遲脫歐期限。

中東地緣局勢或再升溫，伊朗警告，本周稍後將採取違反2015年伊朗核協議的進一步舉措。外長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)已經致函歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼(Federica Mogherini)，表明伊朗已取消經濟與發展活動方面的限制。

市場對全球需求增長放緩仍有擔憂，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報56.25美元，跌0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報60.92美元，跌0.03美元或0.05%。